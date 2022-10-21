الداخلية تداهم مصحة غير مرخصة تربط المدمنين بالحبال وتضربهم

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط القائمين على إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة ، وإحتجازه عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه ، وأمكن ضبط القائمين على إدارته (4 أشخاص" لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة الجيزة) كما تبين وجود عدد (80) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدداً منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم ، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدى عليهم بالضرب ، كما أسفر التفتيش عن ضبط ( كمية من مخدر الهيروين - كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر وممنوع تداولها بدون إستشارة طبية"- عدد 5 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"- عدد 4 سجل دفترى لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء – مبلغ مالى من حصيلة المبالغ المالية المتحصل عليها من النزلاء – مجموعة من الحبال "تستخدم فى تكبيل النزلاء") كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى تُستخدم فى تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم .