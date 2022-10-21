اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 06:00 ص
أكرم القصاص
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الجيش اللبنانى يعلن إحباط عملية لتهريب الأشخاص عبر البحر

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 05:00 ص
الجيش اللبنانى يعلن إحباط عملية لتهريب الأشخاص عبر البحر الجيش اللبنانى - أرشيفية
وكالات

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أعلن الجيش اللبناني إحباط عملية لتهريب البشر عبر البحر وتوقيف 55 شخصا يحملون جنسيات لبنانية وسورية وعراقية.

وعبر حسابه في "تويتر" قال الجيش اللبناني إن قوة منه "أحبطت عملية تهريب أشخاص عبر البحر عند شاطئ بلدة شكا وأوقفت ٥٥ شخصا من الجنسيات اللبنانية والسورية والعراقية".


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