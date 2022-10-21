اليوم السابع
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البريطانيون يخففون عدد الوجبات اليومية بسبب التضخم وأزمة الغلاء العالمية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 04:43 م
البريطانيون يخففون عدد الوجبات اليومية بسبب التضخم وأزمة الغلاء العالمية طوابير الغذاء في بريطانيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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وفق استطلاع للرأي" أجراه معهد "ويتش؟" ونشرت نتائجه "فرانس 24"، يفوت ملايين البريطانيين وجبات طعام بسبب غلاء المعيشة في المملكة المتحدة، ولا سيما ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تسببت بتجاوز التضخم نسبة 10 % الشهر الماضي في البلاد، وشمل الاستطلاع حوالى ثلاثة آلاف شخص ليكشف أن نصف الأسر البريطانية تخفض عدد الوجبات اليومية.

وأكدت نسبة مماثلة أنها تواجه صعوبة في تناول أطعمة صحية مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة، وتختار وجبات جاهزة لخفض استخدام الغاز أو الكهرباء.

وقال 80 % من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم إنهم يعانون صعوبات مالية، ويمتنع كثيرون عن شراء السكاكر والحلويات ويكتفون بالأساسي.

من جهتها نبهت الجمعية البريطانية لحماية المستهلك من أن ملايين الأسر البريطانية قد تجد نفسها في حالة فقر على صعيد الطاقة، وهي عاجزة عن الحصول على التدفئة المناسبة خلال الشتاء بعدما قصر وزير المال الجديد بشكل كبير مدة تحديد سقف لفواتير الطاقة.

وألغى وزير المال جيريمي هانت جزءا كبيرا من الإجراءات التي أعلنها سلفه كواسي كوارتنغ نهاية سبتمبر في إطار الميزانية، وتمزج بين دعم كبير لنفقات الطاقة للأسر والشركات مع خفض ضريبي على مستويات عدة.

وكانت هذه الإجراءات ستمول من خلال الاستدانة في خضم التضخم الجامح ما أثار فوضى وارتباكا كبيرا في الأسواق. وخفض هانت الدعم للأسر في مجال الطاقة إلى ستة أشهر بدلا من سنتين في الخطة السابقة في حين ارتفعت أسعار الغاز بشكل كبير على سنة لا سيما منذ الغزو الأوكراني لروسيا.

وسجل التضخم 10,1 % بمعدل سنوي في سبتمبر في المملكة المتحدة وهي النسبة الأعلى بين دول مجموعة السبع. وهذا المعدل هو الأعلى منذ أربعين عاما.

 


التضخم

أزمة الغلاء

أزمة الغلاء العالمية

البريطانيون

الوجبات اليومية

بريطانيا



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