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الأرصاد: أمطار على السواحل الشرقية ووسط سيناء.. والصغرى بالقاهرة 21 درجة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 08:00 ص
الأرصاد: أمطار على السواحل الشرقية ووسط سيناء.. والصغرى بالقاهرة 21 درجة أمطار خفيفة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر، وأمطارا على السواحل الشرقية ووسط سيناء، تمتد إلى جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية قد تصل للسيول على جنوب سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22.

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