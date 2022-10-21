ارتفاع نسب توريد الأرز الشعير لصالح وزارة التموين.. إعرف السبب

كتب مدحت وهبة

ساهم قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بفتح باب توريد الأرز الشعير لمضارب القاطع الخاص إلى ارتفاع حصيلة الأرز المورد من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية، حيث تم توريد 115 ألف طن أرز منذ بدء موسم الحصاد في 25 أغسطس الماضى والذى يستمر حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ عدد المضارب الخاصة المشاركة في منظومة توريد الأرز بلغت نسبة 65% من عدد المضارب في مصر، الأمر الذى أسهم فى زيادة نسبة عمليات التوريد.

وأضافت وزارة التموين فى بيان اليوم أن سعر الأرز يواصل حاليًا الانخفاض في السوق المحلية، حيث بلغ سعر كيلو الأرز 10 جنيهات، فضلًا عن استمرار المجمعات الاستهلاكية فى طرح الأرز خارج بطاقة التموين بنفس السعر على البطاقة التموينية من أجل التسهيل على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من سلعة الأرز.

وتعبتر محافظة الدقهلية هي الأعلى في توريد الأرز من بين المحافظات المنزرعة بالأرز وهى محافظات "الدقهلية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والقليوبية والغربية والمنوفية "، مشيرة إلى أنَّ دخول المضارب فى توريد الأرز خاصة بعد قرار وزارة التموين بأنَّه يجوز للمضرب استخدام حتى 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالحه والباقى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية أدى إلى زيادة الكميات الموردة من الأرز.

وأكدت وزارة التموين أن مديرياتها فى المحافظات مستمرة فى استلام الأرز من المزارعين بناء على الكميات المحددة من القرار الوزارى بتوريد طن أرز من كل فدان مزروع، مع استلام المزارع مستحقاته خلال 48 ساعة فقط من عملية التوريد، والتى تشمل 6 آلاف و600 جنيه سعر توريد طن الأرز رفيع الحبة، و6 آلاف و850 سعر توريد طن الأرز عريض الحبة.

وتستقبل وزارة التموين منذ بدء موسم الحصاد توريد 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، حيث تستهدف وزارة التموين استلام كمية ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالى والذى تبلغ حصيلته 6 ملايين طن أرز شعير من مليون ونصف طن فدان مزروع.