إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا باستثمارات 10 مليارات جنيه خلال 8 سنوات (فيديو)

تهتم الدولة بقطاع الصناعة لما له من دور كبير فى رفع معدلات النمو وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعى، ونجحت وزارة التجارة والصناعة في إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا خلال السنوات الثمانية الماضية منذ تولى الرئيس السيسى المسؤولية، بتكلفة استثمارية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليًا؛ وهى المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية والمجمع الصناعى فى بورسعيد (جنوب الرسوة) والمجمع الصناعى بمدينة بدر فى القاهرة والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية.

وبلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية المسجلة نحو 56.5 ألف منشأة عام 2021 مقارنة بنحو 47.8 ألف منشأة عام 2020 بارتفاع يقدر بنحو 8.7 ألف منشأة

وارتفع عدد العاملين بالمنشآت الصناعية ليسجل نحو 3.2 مليون عامل خلال عام 2021 مقارنة ما يقرب من 2.6 مليون عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 23.1%، وبنسبة ارتفاع بلغت 60% مقارنة بعام 2014.