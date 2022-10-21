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أهالى بنى سويف يشيعون جنازة شاب من أبناء دار الرعاية

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 08:43 م
أهالى بنى سويف يشيعون جنازة شاب من أبناء دار الرعاية جنازة شاب من أبناء دار الرعاية
بنى سويف - هانى فتحى

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شيع المئات من أهالي محافظة بني سويف جنازة شاب، من أبناء دار الرعاية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي في بني سويف إلى مثواه الأخير بمقابر شرق النيل عقب أداء الصلاة عليه بمسجد عمر بن عبد العزيز بوسط مدينة بني سويف.
 
وشهدت الجنازة حضورا كبيرا من أبناء مدينة بنى سويف والقرى التابعة له، حيث أدى الأهالى صلاة الجنازة فى مسجد عمر بن عبدالعزيز قبل تشيع جثمان الشاب إلى مثواه الأخير.
 
ونعتت مديرية التضامن ببني سويف الفقيد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "إنا لله و إنا إليه راجعون، ابننا صلاح في ذمة الله، في النهاية يزول الألم ولا يبقى إلا الرحمات وطيب الأثر والذكرى الحسنة".
 
جنازة شاب من أبناء دار الرعاية
جنازة شاب من أبناء دار الرعاية
 

 


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