أنفلونزا الطيور تمنع الأوروبيين من تناول فطائر فوا بكبد الأوز في عيد الميلاد

فاطمة شوقى

انتشر فيروس أنفلونزا الطيور بشكل واسع المدى في أوروبا، حيث أصيب ملايين من الطيور، وقد أدى ذلك إلى ذبح 46 مليون طائر، بما في ذلك العديد من البط والأوز، وهو ما أثار قلق الأوروبيين الذين لن يستطيعوا تناول فطائر "فوا" في عيد الميلاد، التي يتم إعدادها بكبد الأوز.

وقالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية، إن فرنسا من أكثر الدول التي تشتهر بفطائر فلو جرا، حيث إنها تعتبر أكبر منتج لها وأكبر مستهلك في العالم، ولكن الفرنسيين هذا العام سيعانون من عدم تناولها بسبب انفلونزا الطيور.

وفى فرنسا بلغت مبيعات الفطائر 53.77 مليون يورو في عام 2021 ، وذلك لوجود 24 مزرعة تربية وتسمين موجودة في البلاد والتي تم فيها إنتاج 516 طنا من فطائر فوا من ما يقرب من مليون طائر.

وقالت جوان مولينر، المديرة التجارية لشركة Coll Verd ، إحدى الشركات المخصصة لتربية وإنتاج البط في مقاطعة جيرونا: "من مارس إلى يونيو ، لم نستقبل أي طيور وتركنا بدون منتجنا الخاص".

وأضافت مولينر: "يتعين علينا الآن شراء المنتجات من بلغاريا وبيعها لعملائنا. نحن لا نضع علامة عليها بعلامتنا التجارية لأنها ذات جودة رديئة ، ولكن عملائنا يحتاجون إلى الطيور ، مع هذه المشكلة ، نقص المنتج المحلي ، وخاصة المطاعم.