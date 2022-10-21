أغنياء العالم ومشاهير هوليوود يحذرون من الركود.. وبيزوس: يجب سد الثغرات

كتبت : نهال أبو السعود

أشار كل من إيلون ماسك وجيف بيزوس، وهما اثنان من أغنى الأشخاص على وجه الأرض الذين لا يتفقون على الكثير من أي شيء، إلى بعض التوتر بشأن الركود المتوقع.

في تغريدة تضمنت فيديو للرئيس التنفيذي لشركو جولدمان ساكس يقول فيه ان هناك فرصة لحدوث ركود، علق جيف بيزوس وكتب: " الوقت قد حان لسد الثغرات".

من جانبه، كان ماسك أكثر تفاؤلاً قليلاً حيث سعى للتخفيف من مخاوف وول ستريت بشأن نمو تسلا. في مكالمة مع المحللين اتخذ ماسك نبرة واثقة ، قائلاً إن الشركة لديها طلب "ممتاز" للربع القادم وأن المصانع تعمل بأقصى سرعة، لكنه اعترف بأن الطلب كان "أصعب قليلاً" ، وأشار إلى أن أوروبا والصين تشهدان "ركوداً من نوع ما". كما حذر من أن شركة تسلا لن تحقق هدف نمو مبيعاتها.

تراجعت الأسهم بنسبة 7% في التعاملات المبكرة يوم الخميس ، على الرغم من أن تسلا سجلت أرباحًا شبه قياسية في الربع الثالث. يشعر المحللون والمستثمرون بقلق متزايد بشأن قدرة تسلا على الحفاظ على نموها في مواجهة المشكلات اللوجستية وارتفاع التضخم.

تضيف تعليقات ماسك وبيزوس إلى مجموعة من الشخصيات القوية التي تشعر بالقلق من أن الاقتصاد سيتجه نحو الأسوأ، في وقت سابق من هذا الشهر ، أخاف جيمي ديمون ، الملياردير رئيس جي بي مورجان تشيس ، سوق الأسهم بأكملها بقوله إن الركود قد يضرب الولايات المتحدة في أقل من ستة إلى تسعة أشهر.

كما علق بعض مشاهير هوليوود على الامر، حيث فالت النجمة جونيث بالترو انها لا تستطيع النوم بسبب التقلبات الاقتصادية: "الوضع سيء أنا فقط قلقة بشأن العام المقبل ومدى سوء الركود".

وفي الشهر الماضي، تحدث مغني الراب كاردي بي عن التضخم وأسعار الفائدة قائلا: "كيف يعيش الناس؟ أريد أن أعرف."