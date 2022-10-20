5 حملات مكبرة بأحياء الاسكندرية تسفر عن ضبط 653 حالة إشغال

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الاسكندرية حملات مكبرة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المنشآت المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وإزالة الإشغالات والتعديات وعدم التهاون مع أى مخالف.

وشنت وحدة التدخل السريع برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم والمهندس اسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة برئاسة أحمد عبد المجيد وحى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية استهدفت شارع أحمد أبو سليمان والسيوف وشارع الشركة العربية وكوبري أبو سرحة وشارع الترعة المردومة، وامتداد شارع دنا العمومي وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر والتحفظ على عدد 68 حالة إشغال متنوع

ونفذ حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الإحترازية استهدفت شارع خالد بن الوليد وإسكندر إبراهيم وشارع حلمي شلبي ومحمد نجيب، شارع مسجد سيدي بشر وجمال عبد الناصر، شارع المسرح ، طريق الكورنيش وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 125 حاله إشغال متنوعه وغلق 3 منشٱت تجاريه وتحرير عدد 20 محضر متنوع وإنذار 11 محل.

وشن حى الجمرك، برئاسة اللواء وليد البيلي حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وازالة الاشغالات استهدفت الحملة شارع جامع الشيخ والباب الأخضر وأسفرت الحملة عن التحفظ على 80 حالة إشغال وتحرير عدد 23 محضر متنوع، وتحرير 26 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 6 الاف جنيه.

وشهد حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق الاجراءات الاحترازية استهدفت شوارع الزهور، المحور، قنال السويس، منشا ،محرم بك ،الرصافه ، لاجيته ،عمر لطفى، بورسعيد ، كنج عثمان ،ابن زبتون ،اسماعيل مهنا ، مرسى بدر، سوق شيديا ومتفرعاته واسفرت عن ضبط عدد 380 حالة اشغال و 60 حاجز وتحرير عدد 22 محضر متنوع و 15 انذارات ، وتحصيل 12 الف جنيه غرامات فورية والتحفظ علي 18 كجم منتجات غذائية مجهولة المصدر.

وواصل حى المنتزة ثان برئاسة هدي ابو كليلة حملة مكثفة ، للتصدي للباعة الجائلين، والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية شملت شوارع 45 قبلي، محمود جمعة ، جمال عبد الناصر، وأسفرت عن غلق وتشميع منشآة والتحفظ على كمية كبيرة من الإشغالات وفرض غرامات فورية تقدر ب 5 الاف جنيه.