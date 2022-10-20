اليوم السابع
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10 أسباب وراء إعلان الخارجة أيقونة للبيئة العربية.. تعرف عليهم

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:09 ص
10 أسباب وراء إعلان الخارجة أيقونة للبيئة العربية.. تعرف عليهم وزراء البيئة العرب بمدينة الخارجة
كتبت منال العيسوى

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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فوز مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بلقب عاصمة البيئة العربية لعام 2022 بالمسابقة التى عقدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب المسئولين عن شئون البيئة فى دورته ال 32 على مستوى الوطن العربي، بسبب مجموعة من العوامل والمميزات، أهلتها لإعلانها كمدينة صديقة للبيئة والمناخ.
 
وخلال هذا التقرير، نرصد هذه العوامل التى بناء عليها تم إعلان مدينة الخارجة كأول مدينة صديقة للبيئة فى مصر وأيقونة البيئة العربية. 
 
1- عدم وجود أى مصادر للتلوث الصناعى، لعدم وجود مصانع سوى تعليب التمر.
 
 2- ارتفاع متوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء إلى 9.5 نخلة لكل فرد، ومن المحاصيل الحقلية 520 م2 لكل فرد، ومن الأشجار المنتجة 18 م2 لكل فرد، كما يبلغ نصيب الفرد فى الأرض 500 م2 لكل فرد.
 
3- تعتمد المدينة على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية والغاز الطبيعى والموفرة للطاقة، فى الجهات الحكومية وإنارة الشوارع ودور العبادة وفى استخراج المياه من آبار الرى والمنازل.
 
4- لا تتعدى نسب الضوضاء فى المدينة على مدار اليوم الحدود المسموح بها فى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
 
5-  تحتوى مدينة الخارجة على كل خدمات الصرف الصحى ومعالجته
 
6- هناك تشجيع الأنشطة الزراعية المستدامة والمنتجات البيئية فى مدينة الخارجة مثل عيش الغراب والحرير.
 
7- تسعى المدينة للتخلص من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
 
8- يوجد محطات لرصد نوعية الهواء تابعة لمديرية الشئون الصحية، ومعامل حديثة لمراقبة نوعية المياه، تابعة لوزارة الموارد المائية والرى وأجهزة رصد الضوضاء تابعة لإدارة شئون البيئة بالمحافظة تتوافق نتائجهم مع الحدود المسموح بها والمذكورة فى القوانين والتشريعات البيئية.
 
9- تعد نموذجا مثاليا للسياحة البيئية وبها مقومات ذلك من حيث الفنادق والمنشآت، البنية التحتية، نوعية البيئة والموارد الطبيعية المميزة.
 
10- يوجد حارات ومساحات مخصصة للدراجات الهوائية، بالإضافة لتشجيع وسائل النقل الجماعى.
 
 

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