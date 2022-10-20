وفاة والد عريس المحلة ضحية الغدر على يد طليق زوجته

الغربية ـ فريق المحافظات

شيعت أسرة الشاب إبراهيم.م المعروف بعريس المحلة، والذي توفي متأثرا باصاباته بعدما تعدي عليه طليق زوجته بشاكوش، جثمان والده اليوم بعد أن وافته المنية حزنا على فراق نجله.

كان والد الشاب قد دخل في تعب شديد واغماء وتدهورت حالته الصحية حزنا على فراق نجله وتوفي بعد وفاة نجله بأيام.

وكان قد توفي إبراهيم.م.م، متأثرا بإصاباته بعدما تعدي عليه طليق زوجته بالضرب بشاكوش نتج عنها إصابته بارتجاج بالمخ ونزيف وتوقف تام بالنصف الايمن من جسمه.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من المقدم احمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة بورود اشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام بوصول " ابراهيم.م.م" للمستشفي مصاب بكسر بالجمجمة وارتجاج بالمخ وحالته الصحية حرجة.

انتقل الرائد محمد هاشم رئيس مباحث القسم لمكان البلاغ وتبين من الفحص ان المجني عليه عقد قرانه علي سيدة مطلقة وتسكن في نفس المنزل المقيم به طليقها.

واثناء توجه المجني عليه معها لتوصيلها للمنزل باغته المتهم وتعدي عليه بشاكوش واحدث ما به من اصابات، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتوفي المجني عليه داخل المستشفي متأثرا باصاباته، واخطرت النيابة العامة للتحقيق