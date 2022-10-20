اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:30 م
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ورشة عمل ورحلة تعريفية لمسئولى الشركات السياحية من منطقة البلطيق

الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:16 م
ورشة عمل ورحلة تعريفية لمسئولى الشركات السياحية من منطقة البلطيق جانب من ورشة العمل
كتب محمد أسعد

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شارك عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في ورشة العمل والرحلة التعريفية التي نظمتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع أحد أكبر منظمي الرحلات في منطقة دول البلطيق بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 80 شركة من كبريات الشركات السياحية من منطقة البلطيق من دول أستونيا ولاتفيا وليتوانيا وعدد من أصحاب الفنادق بمدينة شرم الشيخ لبحث سبل التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الدول إلى مصر، وتعريف ممثلي هذه الشركات بما تتمتع به مصر من مقومات سياحية متنوعة وبالمميزات التنافسية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وخاصة خلال فصل الشتاء.

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وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الرحلة التعريفية تأتي ضمن مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز منتجاته وأنماطه ومقوماته السياحية والأثرية بالإضافة إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر  لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة.

وخلال ورشة العمل استعرض عمرو القاضي  المنتجات والأنماط والمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري من طبيعة خلابة وشمس مشرقة ودافئة وشواطئ مشمسة بالإضافة إلى الآثار المصرية العريقة، كما أشار إلى الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتي سيتم إطلاقها خلال الشهر القادم، مشيراً إلى أنها تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري بصورة ذهنية جديدة كمقصد شاب نابض بالحياة ولاسيما في ظل ما يتمتع به من منتجات وأنماط ومقومات سياحية متنوعة.

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ومن جانبه، أشار محمد عطا المسئول عن أسواق إسكندنافيا ومنطقة البلطيق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن سائحي منطقة البلطيق يتميزون بتنوع تفضيلاتهم واهتماماتهم ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية. كما أوضح أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى كانت قد استضافت في شهر ديسمبر الماضي وفداً تلفزيونياً يتضمن أشهر مقدمى البرامج بدول البلطيق "استونيا، ليتوانيا، لاتيفا" لزيارة مدينتي الأقصر وأسوان وذلك بالتعاون مع أكبر منظمى الرحلات بهذه الدول، تبعها تنظيم الهيئة ورش عمل مع شركات السياحة في عواصم الدول الثلاث خلال شهر مايو الماضى.

 


السياحة والآثار

السياحة في مصر

تنشيط السياحة



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