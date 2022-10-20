نجاح جراحة تركيب مفصل حوض صناعى لـ (مسن) بمستشفى بنى سويف التخصصى

بنى سويف هانى فتحى

نجح أطباء قسم العظام بمستشفي بني سويف التخصصي برعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة في إجراء جراحة لتركيب مفصل حوض صناعي لمريض مسن .

وقال الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى أن المريض يبلغ من العمر 70 عاما وكان يعاني التعب من 6 شهور، نتيجة إجراء جراحة سابقة (خارج المستشفي) لتثبيت كسر أعلي الفخذ منذ حوالي عام، ولكن الجراحة باءت بالفشل.

وأضاف مدير المستشفى: حضر المريض للمستشفي وأجريت الفحوصات اللازمة له، وعلي الفور تم تشكيل فريق طبي لإجراء جراحة لتركيب المفصل وتعويض جزء من أعلي عظمة الفخذ، وفي اليوم التالي للجراحة استطاع المريض الوقوف علي قدميه مرة ثانية ليستعيد حياته السابقة قبل الكسر .

وأشار الدكتور تامر حامد أن الطاقم الطبي الذي أجري العملية بإشراف الدكتور طارق العدوي رئيس قسم العظام، وبرئاسة الدكتور وليد حسن استشاري العظام، وبمعاونة الطبيبين مصطفي عقبة ومحمود عيد،؛ ودينا رأفت استشاري تخدير .