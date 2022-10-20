اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسيرات مناهضة لتدريبات الردع النووى فى بلجيكا "ظهيرة الثبات"

الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:00 ص
مسيرات مناهضة لتدريبات الردع النووى فى بلجيكا "ظهيرة الثبات" بلجيكا - أرشيفية
وكالات

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نظم الائتلاف البلجيكي المناهض للأسلحة النووية، مسيرة قرب مقر حلف الناتو في بروكسل، احتجاجا على تدريبات الحلف للردع النووي التي حملت مسمى "ظهيرة الثبات".

وذكر الائتلاف في بيانه الذي نشرته وكالة "ريا نوفوستي": أن القيام بهذه التدريبات في هذا الوقت الحرج، يدل على عدم المسؤولية، ويضاعف احتمالات المواجهة مع روسيا، ومخاطر التهديدات النووية، التي ستؤدي إلى كوارث لا غالب فيها.

 كما طالب الائتلاف السلطات البلجيكية بعدم السماح للناتو بنشر أسلحته النووية على أراضيها والانضمام إلى معاهدة حظرها، لتكون قدوة يحتذي بها في نزع فتيل التوتر وإحلال السلام.

وقد ذكرت تقارير إعلامية، أن قاعدة "كلاين بروجي" التابعة للقوات الجوية البلجيكية في ليمبورغ، تحولت هذا العام إلى مركز لتدريبات الناتو النووية، لكن السلطات الرسمية في بروكسل لم تؤكد صحة هذه المعلومات.

يذكر أن الناتو شرع بإجراء مناورات عسكرية في مناطق شمال غرب أوروبا، في المجال الجوي لبلجيكا وبريطانيا، وبحر الشمال، وستستمر في الفترة الممتدة ما بين 17 – 30 أكتوبر.


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