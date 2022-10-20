محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية تجهيز 100 عروسة لمؤسسة حياة كريمة ويشيد بالمبادرة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مبادرة يدوم الفرح، ضمن مبادرات مؤسسة حياة كريمة، لتجهيز 100 عروس من الأسر الأولى بالرعاية، والأسر الفقيرة، ودور الأيام ومن الأكثر احتياجا بعدد من مراكز المحافظة، عقب إجراء بحث اجتماعي عن الحالات وتحديد احتياجاتهن وتوفير الأجهزة الكهربائية للعرائس، وإعانات.

بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والمستشار أحمد عماره، المستشار العسكري للمحافظة، وهيام الطباخ، عضو مجلس النواب، والدكتور طارق عماره، عميد المعهد العالي للخدمة الإجتماعية، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، و العقيد محمد جمال، مدير منطقة الدلتا، والعقيد محمد مطر مدير قطاع الفئات المستهدفة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمراة، والدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، والدكتور إسلام طه، معاون المحافظ، واسلام جبر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتورة جاكين، بشرى وكيل وزارة الثقافة، واللواء وائل الاشوح نائبا عن مدير الأمن، والدكتورة ماهيتاب مجدي، منسق حياة كريمة كفر الشيخ.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات لفرقة كورال جامعة كفر الشيخ، وكلمة للدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، استعرضت خلالها فعاليات المجلس القومي للمرأة بالقرى بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتناول الدكتور محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، الأعمال والفاعليات، وأعمال متعددة لتوفير حياة كريمة للمستهدفين من المبادرات.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للقائمين على الاحتفالية، مقدما التهنئة للعرائس، متمنيا لهم حياة سعيدة في حياتهن الزوجيه، كما وجه الشكر للمسئولين بالمؤسسة لتعدد المبادرات، التي أطلقها لمساعدة الأسرة الأولى بالرعاية والمستهدفين، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أشاد بالفتيات والشباب المتطوعين في المبادرة.



الاجهزة الكهربائية



الحضور في الاحتفالية لحياة كريمة



الحضور في الاحتفالية



الحضور في الاحتفاليةة



الحضور



تعدد الاجهزة الكهربائية



تعدد الحضور في الاحتفالية



جانب من اداء كورال جامعة كفر الشيخ



جانب من الاجهزة التعددة



جانب من الاجهزة الكهربائية



جانب من المبادرة



حضور المسئولين



عروض فنية



فرقة كورال جامعة كفر الشيخ



كورال الجامعة



مبادرة يدوم الفرح



محافظ كفر الشيخ يتفقد الاجهزة الكهربائية