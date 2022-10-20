محافظ كفر الشيخ: إزالة 20 حالة تعدي بالرياض بإجمالي 233 حالة بمراكز المحافظة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات المرحلة الثالثة من الموجه 20، اليوم الخميس، من إزالة 20 قرار تعدى على أملاك الدولة بإجمالي مساحة فدانين و17 قيراط، وجرى تسليم المواقع لجهات الولاية خالية من أي تعدي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وحضور جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إستمرار الحملات ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في إسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المعتدين والمخالفيين، مؤكداً أنه ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجه ال20، 233 حالة تعدي على مساحة 16376 مترا، و39 فدان، وقيراطين و4 أسهم.