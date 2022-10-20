اليوم السابع
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محافظ القليوبية: إنشاء 9 بوابات بمداخل مدن المحافظة للنهوض بالشكل الحضارى

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:47 م
محافظ القليوبية: إنشاء 9 بوابات بمداخل مدن المحافظة للنهوض بالشكل الحضارى جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لمناقشة ودراسة البدء في إنشاء 9 بوابات على مداخل مدن المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالشكل الحضاري والجمالي للمدن بما يتلائم مع الطابع التراثي للمحافظة، وتكون مستوحاة من شعارها الرسمي لتتسم بالتميز والطابع الريفي والزراعي والصناعي التي تشتهر بهم المحافظة على أن يتم البدء بمدينة شبين القناطر والتي يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 
ومن جانبه وجه المحافظ، لبدء العمل في التصميمات المعمارية وعمل عدة بدائل لاختيار الأنسب منها بما يتوائم مع البعدين البيئى والحضاري للمحافظة، موجها باستخدام الألوان وأعمال الرخام التى تتناسب والبعد الريفي في تنفيذ البوابة الرئيسية للمدخل باتجاه جميع مدن المحافظة التسعة، ومراعاة المقاييس الفنية والهندسية لأعمال الرصف والإنارة.
 
وخلال المناقشة، وجه المحافظ، بإنشاء بوابات للأمن علي كل بوابة للتنسيق مع مديرية الأمن في تعيين خدمة أمنية علي تلك البوابات علي مدار 24 ساعة، لتكون مصدرا لأمن المواطنين في الطريق العام وليس مجرد بوابة تنحصر استخدامها في الدخول والخروج فقط مطالبا أيضا بمراعاة المواصفات القياسية والهندسية لتلك البوابات حتى تستوعب سيارات النقل الكبيرة ولا تكون عائقا مروريا بمداخل مدن المحافظة.
 
وجاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والدكتور معتز عبد اللاه الأستاذ بكلية الهندسة جامعة بنها، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضرى.

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