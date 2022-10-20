ماكرون معلقا على استقالة تراس: نأمل باستعادة الاستقرار فى بريطانيا بأسرع وقت

وكالات

قال الرئيس الفرنسي، إيمانول ماكرون، إن فرنسا تأمل باستعادة الاستقرار في بريطانيا بأسرع وقت، ويأتي ذلك عقب إعلان رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، تقديم استقالتها، اليوم في مؤتمرا صحفيا، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وقالت تراس إنها ستظل رئيسة وزراء بريطانيا حتى يتم اختيار رئيس جديد للحكومة.

وكانت قد أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس استقالتها من منصبها بعد 6 أسابيع من توليها مهام منصبها ، وذلك فى كلمة لها منذ قليل.

وقالت ليز تراس: "توليت العمل في وقت تعاني فيه البلاد من مشكلات كثيرة، والعمال قلقون من كيفية دفع الفواتير، والحرب الروسية الأوكرانية تهدد أمننا القومي، وسط كل هذا تم انتخابي خلال تلك الفترة الصعبة، وتعطلت البلاد لفترة طويلة بسبب النمو الاقتصادي المنخفض".