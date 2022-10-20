للمرة الثانية.. هطول أمطار خفيفة ليلاً بمحافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

للمرة الثانية اليوم الخميس، هطلت أمطار خفيفة على محافظة الأقصر، عقب تجمعات للغيوم فى السماء منذ الصباح الباكر، حيث تشهد محافظة الأقصر، استعدادات على قدم وساق بالمدن والقرى قبل دخول فصل الشتاء وموسم الأمطار والسيول المحتملة، وكلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الاستعداد لفصل الشتاء عبر تجهيز كافة مخرات السيول بمختلف المدن والقرى.

ويقول محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قرر تشكيل لجنة للمرور علي مخرات السيول فى جميع المراكز والمدن، والتى تضم أعضاء من مديريات الرى والتضامن الاجتماعى والزراعة والطب البيطرى، حيث أن اللجنة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية منها: "المرور مخرات السيول - التأكد من تطهير المخرات للسيول - إزالة كافة المعوقات بمخرات السيول - تنظيف الترع والمصارف من الحشائش"، وكذلك متابعة يومية لمدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة، مؤكداً أنه تم الانتهاء من المرور على جميع مخرات السيول بجميع المراكز والمدن فى المحافظة.

وأضاف محسن الشامى لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية منها المرور مخرات السيول، والتأكد من تطهيرها وإزالة المعوقات بها وتنظيف الترع والمصارف من الحشائش، وكذلك مدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة، مؤكداً أنه تم الانتهاء من المرور على جميع مخرات السيول بجميع المراكز والمدن فى المحافظة، حيث تم تطهير مخرات أسنا وهى الشغب والحلة والدبابية وأبو سعيد الهنادى، كما تم تبطين مخر سيل الكلابية.