قرار جمهورى بالموافقة على منحة لتحقيق المساواة بين الجنسين بالنقل الحضرى

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى بمبلغ 300 ألف يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28-3-2022.
قرار جمهورى بالموافقة على منحة لتحقيق المساواة بين الجنسين بالنقل الحضرىالخميس، 20 أكتوبر 2022 11:44 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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