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قرار جمهورى بالموافقة على منحة لتحقيق المساواة بين الجنسين بالنقل الحضرى

الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:44 ص
قرار جمهورى بالموافقة على منحة لتحقيق المساواة بين الجنسين بالنقل الحضرى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى بمبلغ 300 ألف يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28-3-2022.

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الجريدة الرسمية

المساواة بين الجنسين

الوكالة الفرنسية للتنمية

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