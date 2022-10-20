قرار جمهورى بالموافقة على منحة لتحقيق المساواة بين الجنسين بالنقل الحضرى

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى بمبلغ 300 ألف يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28-3-2022.