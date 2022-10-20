قبل التشغيل الفعلى.. ما هو مرصد معلومات مصر الجديد

كتب: مدحت عادل

يستعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صباح اليوم للإعلان عن بدء التشغيل الفعلي للمرصد الإحصائي الجديد "معلومات مصر"، وذلك تماشيـاً مع التطورات التي يشهدها المجتمع المصري حاليا من تحديات اجتماعية واقتصادية وغيرها من المجالات.

ويعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات المتاحة بهذا المرصد وفقا لما يلي:

من المخطط أن يعرض المرصد الجديد المعلومات المتاحة منها "اقتصادية - اجتماعية – بيئية".

عرض البيانات سيتم من خلال موقع إلكترونى وشاشة إلكترونية بطول مبنى الجهاز " 24 م × 9 م".

تقسم شاشة المرصد إلى أربعة أجزاء "الجزء الأول خاص بالساعة السكانية، والجزء الثاني يتعلق بأحدث المؤشرات والإحصاءات المتاحة، ويعرض الجزء الثالث الطقس والمناخ، أما الجزء الرابع والأخير فيعرض شريطاً للأخبار.

يوفر البيانات لكافة فئات المجتمع المصري، تماشياً مع أهداف الجهاز في رفــع الوعي الإحصائي لدى المواطن ولأكثر من 150 عاماً.

يستهدف المرصد رصد الواقع المصرى الإجتماعى والإقتصادى والبيئى والاهتمام بتوعية المواطن وتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً فى إطار توجه الدولة نحو " بناء المواطن المصرى ".

إتاحة المرصد الإحصائي لمختلف وسائل الإعلام من خلال موقع إلكتروني خاص بالمرصد لعرض محتواه بكافة البرامج الإعلامية، للاستفادة منها في توضيح ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام.

من المخطط أن يتم ربط هذا المرصد لاحقاً ببعض الجامعات والميادين العامة بالمحافظات.