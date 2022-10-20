غلق وتشميع 3 منشآت طبية لمخالفتها شروط التراخيص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات مكثفة على المنشأت الطبية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية بالبحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز الدلنجات .

وتم المرور على 8 صيدليات عامة وتحرير 4 محاضر لصيدليات يزاول العمل بها أشخاص لا يحملون ترخيص مزاوله مهنة، كما تم ضبط 40 عبوة مختلفه الشكل والنوع من أدوية مهربه وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلى وأدوية مؤثرة على الحاله النفسية بدون فواتير .

وخلال الحملات تم المرور على 24 منشأه طبية ما بين عيادات وتم غلق 3 منشآت طبية خاصة بالشمع الأحمر لمخالفتها و ضبط 6 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص وكذلك تحرير 7 انذارات مكافحة عدوي .

وقد تم التشديد علي ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لضبط المخالفين مع اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

تأتى هذه الحملات فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين .