عضو المجلس العلمى المغربى بأوروبا: المسلمون بالغرب فى حاجة لبعثات دعوية

كتب لؤى على

أكد الدكتور مرزوق أولاد عبدالله، عضو المجلس العلمى المغربى بأوروبا والأستاذ بجامعة أمستردام الهولندية، إن التواصل والتعاون أهم ما يحتاجه المسلمون فى المجتمعات الغربية، بالإضافة إلي تزويدهم بالفتاوى، وعقد شركات مع المؤسسات الدينية في الغرب لإيصال ما يناقش في المؤتمرات إلى المسلمين فى الغرب، وإرسال بعثات دعوية لهم.

وأضاف الدكتور مرزوق أولاد عبدالله، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أبرز المشاكل التى يواجهها المسلمون فى الغرب هو التطرف، وقصور في الدعوة باللغات الأجنبية، بالإضافة إلى الاندماج فى المجتمعات الغربية.

جدير بالذكر، أن دار الإفتاء عقدت مؤتمرها العالمي السابع للإفتاء تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على مدار يومَي 17، 18 أكتوبر، تحت عنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، وبحضور وفود من 91 دولة يمثلون كبار الشخصيات الرسمية من منظمة الأمم المتحدة، والصحة العالمية، وكبار رجال الدين من المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.