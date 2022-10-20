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بعد بلوغها سن المعاش..

طلاب مدرسة ببنى سويف ينظمون ممرا شرفيا بطول 500 متر تكريما للمديرة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 05:27 م
طلاب مدرسة ببنى سويف ينظمون ممرا شرفيا بطول 500 متر تكريما للمديرة ممر شرفى احتفالا بخروج مديرة المدرسة للمعاش فى بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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نظم طلاب وطالبات مدرسة سعداوي مجاهد الثانوية التابعة لإدارة الواسطى التعليمية شمال محافظة بني سويف ممرًا شرفيًا بطول نصف كيلو متر، احتفالا بخروج سعاد أحمد سلامة مديرة المدرسة للمعاش.
 
وتوقف طلاب وطالبات المدرسة فى ممر شرفى على طول الطريق المؤدى إلى المدرسة لاستقبال مديرية المدرسة للاحتفال بخروجها إلى السن القانوني تكريماً لها، حيث رفع الطلاب الإعلام المصرية وتعالت اصوات التصفيق والزغاريد من أسرة المدرسة.
 
وشهد الاحتفالية التى نظمتها المدرسة لخروج سعاد أحمد سلامة، مديرة المدرسة إلى سن المعاش  نبيل حميد مدير إدارة الواسطى التعليمية، وناصر أبو بكر، وكيل المديرية والعديد من الشخصيات العامة، والمعلمين من مختلف المدارس.
 
ممر شرفي احتفالًا بخروج مديرة المدرسة للمعاش فى بنى سويف
ممر شرفي احتفالًا بخروج مديرة المدرسة للمعاش فى بنى سويف

 


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