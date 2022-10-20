اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:00 ص
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ضبط 724 ألف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:00 ص
ضبط 724 ألف لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء مصنع تعبئة مواد بترولية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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شنت شرطة التموين حملات مكبرة أسفرت عن ضبط (28) قضية أسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (34945 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 4717575 جنيها).

 

ونجحت الجهود في ضبط (28) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (724454 لتر )، وضبط (11119) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (3119٫607) طن عينى ومستندى ، أبرزها ضبط (382) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت (1710,191 طن -  525722 ألف عبوة غذائية متنوعة – 418014 قطعة) ، وكذا ضبط (117) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (60٫672 طن "سكر"  – 14759عبوة "زيت طعام").

 


مواد بتروليه

ضبط أسطوانات غاز

التموين

السوق السوداء



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