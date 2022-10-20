ضبط طن و200 كيلو زيت و3 طن دقيق و3 طن خل بدون فواتير في حملة تموينية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت حملة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بدائرة شرطة ثالث المحلة، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وبناء علي تعليمات هيئة الرقابة الإدارية، ضمت الحملة عادل الكفافى، مدير عام التجارة الداخلية، وعضوية محمد فوزي، وأحمد فاروق، وتامر الأشعل من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.

أسفرت عن ضبط مخزن للمواد الغذائية لحيازتة كمية قدرها 580 كجم أرز مصري غير مدون عليهم سعر البيع للمستهلك، و500 لتر زيت طعام، معباة داخل تانك غير مدون عليها اي بيانات مدخلين بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين

كما تم ضبط 100 كرتونة زيت طعام شطارة، بكل كرتونة 12 زجاجة زنة لتر تقريبا بإجمالي 1200 زجاجة، كما تم ضبط 60 شيكارة دقيق قمح فاخر زنة الشيكارة 50 كجم، باجمالي 3 طن غير مصحوبين بالفواتير الدالة علي الشراء.

وضبط صاحب مصنع تعبئة خل لحيازتة 65 كرتونة خل ابيض طبيعي بكل كرتونة 12 زجاجة زنة 900 جرام، و3 تانك بلاستيك أبيض اللون سعة 1000لتر مملوءة خل قصب طبيعي لتلاعبه بطريقة كتابة البيانات مدخلين الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين حرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات .