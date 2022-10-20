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روسيا: منفتحون على الحوار مع أمريكا لخفض التصعيد بشرط احترام مصالحنا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:39 م
روسيا: منفتحون على الحوار مع أمريكا لخفض التصعيد بشرط احترام مصالحنا ماريا زاخاروفا
أ.ش.أ

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن خفض التصعيد والحد من التسلح بشرط احترام مصالحها. 

وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية اليوم الخميس:" لا يدعم الأمريكيون مثل هذه التوجهات للحوار، أي أن كل شيء يبقى حصريا في شكل دبلوماسية مكبرات الصوت الدعائية".

وأضافت زاخاروف :" أن روسيا مطالبة بمواصلة النوايا الحسنة لإظهار استعدادها لاستئناف التفاعل والحوار مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن بلادها تبقى منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن خفض التصعيد والحفاظ على الأمن الاستراتيجي".

وتابعت:" أن الاستقرار وإجراءات الحد من المخاطر، بما في ذلك استخدام الحد من التسلح، ممكن فقط على أساس المساواة واحترام مصالح بلدنا".

 


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