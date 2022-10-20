رئيس مدينة أشمون يشهد عرض اصطفاف وجاهزية معدات شركة مياه الشرب ..صور

المنوفية -فريق المحافظات

شهد المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون عرض اصطفاف معدات وسيارات شركة المياه والصرف الصحي والحملة الميكانيكية بأشمون، وكذا تنفيذ نموذج محاكاه علي الطبيعة للتصدي لأخطار موسم الشتاء وزيادة الأمطار والتدريب العملي علي التعامل المباشر لمواجهة تجمعات الأمطار بالمناطق المنخفضة لسهولة التعامل مع الموقف والوقوف على مدى جاهزية الآلات والمعدات لمجابهة نوات موسم الشتاء وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات أو أي موجة للأمطار بمركز أشمون .





يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أزمة موسم الشتاء والسيول وسرعة التعامل مع الموقف .



جاء هذا بحضور رمضان محمدي، وهيثم صادق نائبي رئيس المدينة، وعلاء أبو حشيش مساعد رئيس المدينة، والمهندس أحمد الشيخ رئيس شركة المياه والصرف الصحي بأشمون، والدكتورة شيماء حمدي دنيا مدير الإدارة الصحية بأشمون ، وعدد من مديري الإدارات الخدمية بمركز أشمون ، ومسئولي الإسعاف، ومدير إدارة الأزمات بالمجلس .



من جانبه أكد النمر أن رئاسة مركز ومدينة أشمون مستعدة لاستقبال موسم الشتاء من خلال تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي وتطهير جميع بالوعات الأمطار داخل مركز أشمون بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بأشمون وبوجود فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع الأمطار والسيول أو أي أزمات وتفعيل غرف العمليات وتشكيل لجان للمتابعة، واتخاذ اللازم في هذا الشأن لسرعة التواصل مع شكوى المواطنين، ضمن الاستعدادات التامة لمواجهة الأمطار والسيول الزائدة في فصل الشتاء.



اصطفاف المعدات



جانب من الحدث



رئيس مدينة أشمون يشهد عرض اصطفاف وجاهزية معدات شركة مياه الشرب









