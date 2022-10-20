رئيس لجنة 1922 من المحافظين: سيكون هناك رئيس وزراء جديد لبريطانيا بحلول 28 أكتوبر

كتبت: نهال أبو السعود

قال السير جراهام برادي ، رئيس لجنة 1922 التابعة لحزب المحافظين إنه سيكون من الممكن إجراء اقتراع على القيادة بحلول 28 أكتوبر، وفقا لصحيفة الجارديان

وقال: "لقد تحدثت إلى رئيس الحزب ، جيك بيري ، وأكد أنه سيكون من الممكن إجراء اقتراع واختتام انتخابات الزعامة بحلول يوم الجمعة 28 أكتوبر لذلك يجب أن يكون لدينا قائد جديد في مكانه قبل البيان المالي الذي سيحدث في الحادي والثلاثين"، وقال إنه سيتمكن من تقديم المزيد من التفاصيل في وقت لاحق بعد ظهر اليوم.

انتهت فترة ليز تراس كرئيسة للوزراء بريطانيا في وقت قياسي ، وبدء البحث عن من سيحل محلها، في خطاب استقالتها ، قالت تراس إن الانتخابات ستقام في غضون أسبوع. في حين أن العملية الدقيقة للمسابقة لم يتم الكشف عنها بعد ، يبدو من غير المرجح أن يكون هناك تكرار لمسابقة الماراثون التي استمرت شهرين والتي أعقبت الإطاحة بوريس جونسون.

بموجب قواعد حزب المحافظين الحالية ، يجب على أولئك الذين يرغبون في الترشح لمنصب الزعيم أن يطرحوا أنفسهم للتصويت من قبل 357 عضوًا في الحزب البرلماني. يتقدم المرشحان الأوائل من تلك العملية إلى الجولة الثانية من أعضاء الحزب على مستوى القاعدة.

من المحتمل ألا يحدث هذا هذه المرة. بدلاً من ذلك ، هناك تكهنات بأنه من المحتمل أن يتم اختيار زعيم جديد من قبل أعضاء البرلمان المحافظين وحدهم ، دون الذهاب إلى العضوية.

من المرجح أن يسعى ما يسمى بمرشح الوحدة الذي يمكنه الادعاء بإصلاح الانقسامات في الحزب إلى حشد الدعم الكافي بين أعضاء البرلمان للفوز بالسباق بسرعة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل كيفية إجراء المسابقة بالضبط قريبًا.