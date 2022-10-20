واستعرض الدكتور العليمي - خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، وفقا لقناة اليمن الفضائية - خطط وزارة النفط والمعادن لتطوير أنظمة توزيع المشتقات النفطية، وآليات الاستجابة للمتغيرات السعرية العالمية بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.



من جانبه، قدم رئيس الوزراء - خلال الاجتماع - تقارير تتضمن المستجدات المحلية والجهود الحكومية لتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية.



وبدوره، عرض وزير النفط والمعادن، رؤية الوزارة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير البيئة الاستثمارية، بما يساعد في تحسين مساهمة القطاع النفطي والمعدني في الناتج المحلي، وتعزيز التدخلات الحكومية الانمائية في مختلف المجالات.