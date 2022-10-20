خسائر فى الأرواح فى تجدد النزاعات القبلية بولاية النيل الأزرق السودانية

وكالات

أفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصادر قبلية وطبية محلية بمقتل 15 شخصا على الأقل الأربعاء، في اشتباكات جديدة بين قبائل متنازعة بولاية النيل الأزرق السودانية (جنوب).

وصرح مصدر طبى: "تلقينا 10 جثث في مستشفى ود الماحي".

وقال مصدر آخر في مستشفى الروصيرص فى تصريحات إعلامية : "وصل خمس جثث و10 جرحى" إلى المؤسسة.

وذكر أحد زعماء قبيلة الهوسا أن أعمال العنف تجددت رغم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة، مضيفا "استخدمت أسلحة وأحرقت منازل"، كما أكد شاهد عيان وقوع اشتباكات عنيفة، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

ويوم الاثنين الماضي، فرضت السلطات السودانية حظر تجول ليلي في منطقة ود الماحي.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "القتال اندلع بسبب نزاع على الأرض".

وأسفرت اشتباكات الأسبوع الماضي بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية ود الماحي شرق مدينة الروصيرص عن مقتل 13 شخصا وفق الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الهوسا هي آخر القبائل التي استقرت في النيل الأزرق، وتحظر التقاليد المتوارثة امتلاك أفرادها للأرض لكن القبيلة ترفض هذا العرف.