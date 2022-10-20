ختام فعاليات دورة احتياطات مكافحة العدوى لأطباء مستشفى الجلدية بالدقهلية

اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية فعاليات الدورة التدريبية على احتياطات مكافحة العدوى لأطباء مستشفى الجلدية والجذام بالمنصورة، والتى أقيمت بقاعة التدريب بمستشفى الجلدية والجذام، لمدة اربعة ايام تحت إشراف الدكتور هاني حمدي مدير ادارة مكافحة العدوى.
واستهدفت الدورة تزويد المشاركين، على مدى أربعة أيام بمعارف ومهارات في طرق انتقال العدوى، والاحتياجات القياسية، ونظافة وتطهير الأيدي، والوضع الراهن في المنشآت الصحية، بالاضافة الى التعقيم المركزي، وتطهير الالات، والأساليب المانعة للتلوث، وإدارة النفايات الطبية ومعالجتها.
وشدد الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى، على ضرورة الالتزام بتطبيق المعايير السليمة والصحيحة، في مجال مكافحة العدوىـ لافتاً إلى أن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بالطرق السلمية لمكافحة العدوى، وذلك فى إطار السعى لتحسين محتوى جودة الخدمات والحفاظ على البيئة وعلى الكادر الطبى العامل.
ختام فعاليات دورة احتياطات مكافحة العدوى لأطباء مستشفى الجلدية بالدقهليةالخميس، 20 أكتوبر 2022 04:26 م
مشاركة
اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية فعاليات الدورة التدريبية على احتياطات مكافحة العدوى لأطباء مستشفى الجلدية والجذام بالمنصورة، والتى أقيمت بقاعة التدريب بمستشفى الجلدية والجذام، لمدة اربعة ايام تحت إشراف الدكتور هاني حمدي مدير ادارة مكافحة العدوى.
الموضوعات المتعلقة
صحة الدقهلية: توقيع الكشف الطبى المجانى على 1888 مريضا فى قافلة ببلقاسالأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:11 ص
"صحة الدقهلية" تصدر التراخيص اللازمة لتشغيل نحو 70 معملاًالأحد، 16 أكتوبر 2022 02:58 م
صحة الدقهلية: الكشف على 1529 مريضا فى قافلة طبية بقرية كفر المحمدية مركز ميت غمرالأربعاء، 12 أكتوبر 2022 11:24 ص
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة