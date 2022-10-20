ختام فعاليات دورة احتياطات مكافحة العدوى لأطباء مستشفى الجلدية بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

اختتمت مديرية الصحة بالدقهلية فعاليات الدورة التدريبية على احتياطات مكافحة العدوى لأطباء مستشفى الجلدية والجذام بالمنصورة، والتى أقيمت بقاعة التدريب بمستشفى الجلدية والجذام، لمدة اربعة ايام تحت إشراف الدكتور هاني حمدي مدير ادارة مكافحة العدوى.



واستهدفت الدورة تزويد المشاركين، على مدى أربعة أيام بمعارف ومهارات في طرق انتقال العدوى، والاحتياجات القياسية، ونظافة وتطهير الأيدي، والوضع الراهن في المنشآت الصحية، بالاضافة الى التعقيم المركزي، وتطهير الالات، والأساليب المانعة للتلوث، وإدارة النفايات الطبية ومعالجتها.



وشدد الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى، على ضرورة الالتزام بتطبيق المعايير السليمة والصحيحة، في مجال مكافحة العدوىـ لافتاً إلى أن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بالطرق السلمية لمكافحة العدوى، وذلك فى إطار السعى لتحسين محتوى جودة الخدمات والحفاظ على البيئة وعلى الكادر الطبى العامل.