ختام البرنامج التدريبى لأعضاء "تكتل الأثاث" بطهطا ضمن خطة التطوير بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن ختام البرنامج التدريبي لأعضاء تكتل الأثاث بطهطا ضمن خطة التطوير الجاري تنفيذها من خلال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بالتعاون مع المحافظة، وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، وإحدى شركات تجارة الألواح، والذي استمر خلال الفترة من 16 وحتى 19 أكتوبر الجاري، ولمدة أربعة أيام متتالية.

وقد تم خلال البرنامج تدريب عدد من مصنعي الأثاث بطهطا، حيث شمل التدريب ندوة تعريفية بأنواع المسطحات المستخدمة في صناعة " المطابخ، والدريسنج، وغرف النوم"، بالإضافة إلى الطرق المستخدمة في الانتاج الكمي، وكيفية حساب الألواح، وأنواع الماكينات وطرق تشغيلها، وبعض الإكسسوارات المستخدمة وطرق التجميع.

كما تم تعريفهم على أنواع الماكينات التي يتم التشغيل بواسطتها مثل " المقطع، وماكينة لصق الشريط، وطريقة التخريم وتقطيع الألواح علي برنامج cutting optimizer ، ثم قام المتدربين بتطبيق عملي من خلال تصنيع وحدة مطبخ نهائية، و تطبيق كل ما تم تعلمه خلال التدريب.

وأعرب المتدربين عن سعادتهم بالبرنامج التدريبي، وما أضافه لهم للخروج بمنتجات جديدة تمكنهم من المشاركة في المعارض المحلية والدولية والمنافسة بقوة مع المنتجات الخارجية.