خبير اقتصادى: مصنع الرمال السواء يساهم فى تحقيق حلم الـ 100مليار دولار صادرات

كتبت أسماء أمين

قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي إن مصنع الرمال السوداء الذى افتتحه الرئيس اليوم بمحافظة كفر الشيخ من الصناعات الهامة وخاصة وأن مصر كانت تعانى منذ عقود فى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وجزء مهم منها الرمال السوداء التى تدخل فى معظم الصناعات منها إطارات السيارات والورق والجلود والبويات والجرانيت والرخام والطيارات.

وأكد الإدريسي لـ"اليوم السابع" أن العمل على ملف توطين الصناعة كان يستلزم من توفير المواد الخام وتحقيق اكتفاء ذاتى، بالإضافة إلى التصدير لخلق قيمة مضافة.

وأكد الخبير الاقتصادى أن الوصول لحلم 100 مليار دولار صارات فكان يتطلب توفير المواد الخام والاستفادة من الموارد الطبيعة الموجودة فى مصر، وهذا ما يحققه مصنع الرمال السواء، بالإضافة إلى دوره فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكد أن الصادرات الصناعية من أعلى الصادرات التى تحقق نموا اقتصاديا ولها مردود إيجابى على نمو النائح المحلى الإجمالى.

وافتتح الرئيس أمس مصنع الرمال السوداء في بلطيم على ساحل البحر المتوسط، بمحافظة كفر الشيخ والذى يمثل خطوة هامة فى ملف التعدين وصناعات القيمة المضافة.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، وذلك عقب افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ.