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خبير اقتصادى: مصنع الرمال السواء يساهم فى تحقيق حلم الـ 100مليار دولار صادرات

الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:00 ص
خبير اقتصادى: مصنع الرمال السواء يساهم فى تحقيق حلم الـ 100مليار دولار صادرات مصنع الرمال السوداء
كتبت أسماء أمين

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قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي إن مصنع الرمال السوداء الذى افتتحه الرئيس اليوم بمحافظة كفر الشيخ من الصناعات الهامة وخاصة وأن مصر كانت تعانى منذ عقود فى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وجزء مهم منها الرمال السوداء التى تدخل فى معظم الصناعات منها إطارات السيارات والورق والجلود والبويات والجرانيت والرخام والطيارات.
 
وأكد الإدريسي لـ"اليوم السابع" أن العمل على ملف توطين الصناعة كان يستلزم من توفير المواد الخام وتحقيق اكتفاء ذاتى، بالإضافة إلى التصدير لخلق قيمة مضافة.
 
وأكد الخبير الاقتصادى أن الوصول لحلم 100 مليار دولار صارات فكان يتطلب توفير المواد الخام والاستفادة من الموارد الطبيعة الموجودة فى مصر، وهذا ما يحققه مصنع الرمال السواء، بالإضافة إلى دوره فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
 
وأكد أن الصادرات الصناعية من أعلى الصادرات التى تحقق نموا اقتصاديا ولها مردود إيجابى على نمو النائح المحلى الإجمالى. 
 
وافتتح الرئيس أمس مصنع الرمال السوداء في بلطيم على ساحل البحر المتوسط، بمحافظة كفر الشيخ والذى يمثل خطوة هامة فى ملف التعدين وصناعات القيمة المضافة.
 
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، وذلك عقب افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ. 
 
 

مصنع الرمال السوداء

كفر الشيخ

الرمال السوداء

الرئيس عبد الفتاح السيسى

اخبار الاقتصاد



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