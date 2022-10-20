حياة كريمة ببنى سويف.. صرف صحى وموقف سيارات نموذجى بقرية جبل النور

تشهد قرية جبل النور التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.
وقال مدحت صلاح، رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، لـ"اليوم السابع" إنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى، والإنشاءات بمحطة المعالجة، بقرية جبل النور التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.
وأضاف مدحت صلاح أنه تمت معاينة الموقع المقترح لإنشاء موقف نموذجى لسيارات الأجرة بالقرية، بهدف تعظيم الاستفادة من مشروعات المبادرة والارتقاء بمستوى الخدمات فى كل القطاعات.
حياة كريمة ببنى سويف.. صرف صحى وموقف سيارات نموذجى بقرية جبل النورالخميس، 20 أكتوبر 2022 12:00 ص
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تشهد قرية جبل النور التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.
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