اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة ببنى سويف.. صرف صحى وموقف سيارات نموذجى بقرية جبل النور

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. صرف صحى وموقف سيارات نموذجى بقرية جبل النور جانب من المتابعة
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد قرية جبل النور التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال مدحت صلاح، رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، لـ"اليوم السابع" إنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى، والإنشاءات بمحطة المعالجة، بقرية جبل النور التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وأضاف مدحت صلاح أنه تمت معاينة الموقع المقترح لإنشاء موقف نموذجى لسيارات الأجرة بالقرية، بهدف تعظيم الاستفادة من مشروعات المبادرة والارتقاء بمستوى الخدمات فى كل القطاعات.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حياة كريمة

قرى حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة