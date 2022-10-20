جهاز مدينة 15 مايو يكشف مواعيد تسليم وحدات زهور مايو لمتضررى السيول بمنطقة الزرايب

كتب أحمد حسن

كشف المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو ، مواعيد تسليم وحدات مشروع زهور مايو والمخصصة لمتضرري السيول من منطقة الراسي سابق، وذلك فى ضوء توجيهات وزير الإسكان بسرعة تسليم الوحدات للمستفيدين.

وأكد أن جهاز المدينة يسعى جاهدا لسرعة تسليم الوحدات السكنية بمنطقة زهور مايو وهى سكن بديل لمتضررى السيول بمنطقة الزرايب بالمدينة ، لافتا الي إلى ان المشروع عبارة عن مجتمع سكنى متكامل به كافة الخدمات من مركز طبى وحضانة وسوق تجارى ومجمع حظائر لتتلائم مع طبيعة عملهم.

وخلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجهاز مع معاوني ونواب الجهاز والمسئولين عن المشروع، تم مناقشة عدة

موضوعات متعلقة بالاجراءات التى سيتم العمل بها ضمن أعمال تسليم الوحدات السكنية التى تم تجهيزها بالفرش الكامل من جميع المستلزمات المنزلية التى يستخدمها المواطنيين ليكون هناك وحدات كاملة المعيشة بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنيين من أهالينا بمنطقة الزرايب سابقا.

كما تم تحديد بعض النقاط الهامة التى يجب مراعاتها منها أن يكون التسليم للمستحقين فعليا من متضررة السيول وسيتم عمل حصر لكافة المتضرريين لتحديد المستحقيين الفعليين للوحدات .

وأوضح أنه تم الاتفاق على عدة بنود أساسية من قبل جميع الجهات المعنية من ضمنها عمل مؤتمر بسكان المنطقة لتوضيح النقاط والإجراءات المتبعة لتسليم الوحدات لمتضررى السيول فى الفترة القليلة القادمة بعد اتمام الإجراءات اللازمة حيال ذلك .

واشار الي انه سيتم عمل إقرار لجميع المستحقيين للوحدات بأن جميع البيانات التى تم تدوينها صحيحة وعلى مسئوليتهم الشخصية وان خلاف ذلك يعرضهم للمسائلة القانونية .

وأضاف الى أنه يتحمل المستحق للوحدة فقط رسم التعاقد على العدادات للمرافق ورسوم الصيانه الدوريه وأكد على أن منطقة زهور مايو هى مجتمع سكنى متكامل به كافة الخدمات من مياه وصرف وكهرباء واتصالات وسيتم ادخال الغاز عند البدء فى توصيل الخطوط الرئيسية لمنطقة الزهراء بجوار منطقة زهور مايو بالإضافة إلى وجود سوق تجارى وحضانة ومركز طبى وسيتم طرح عدد من المحلات التجارية بأنشطة مختلفة فى القريب العاجل وصيدلية ليكون هناك مجتمع سكنى متكامل يخدم جميع أهالينا المتضرريين من السيول .