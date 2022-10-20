جهاز حماية المستهلك بالأقصر ينهى شكوى مواطن بسبب فساتين زفاف.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، عن مواصلة رجال حماية المستهلك بالضرب بيد من حديد وبقوة القانون، حيث تم إنهاء شكوى مواطن من اتيليه فساتين زفاف لم يلتزم بالاتفاق وتجهيز فستان وتم رد مبلغ الحجز للعميل وإلزام شركة بصيانة ديب فريزر ومركز صيانة محمول بحل مشكلة مواطن.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أنه تحت إشراف المهندس عبد الرازق محمد الصافي وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، فى إنهاء شكوى المواطن (م٠س٠ا) بعد تقدمه بها ضد أتيليه حيث أنه تم الإتفاق مع الأتيليه لحجز فستان الزفاف وتجهيزه فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الزفاف، وتم دفع مبلغ الحجز ومقداره 2500 جنيه، إلا أن الأتيليه لم يلتزم بالإتفاق وتجهيز الفستان قبل ساعات الزفاف فى الساعة المتفق عليها، ورفض الأتيليه رد مبلغ الحجز للعميل.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه بناءاً عليه تم إلزام المشكو في حقه من قبل حماية المستهلك برد مبلغ الحجز للشاكي، وتسلم الشاكي المبلغ من المشكو فى حقه، وحضر الشاكى مقر الإدارة للتنازل عن الشكوى والتصالح مع المشكو في حقه بناء على رغبته في التنازل، وفي مجال خدمات ما بعد البيع تم صيانة ثلاجة نوفرست 18 قدم معطلة منذ شهر يونيه 2022م، وإلزام إحدى الشركات بصيانة ديب فريزر به عطل فنى (عدم التبريد والتجميد)، وإلزام إحدى مراكز صيانة المحمول بصيانة جهاز محمول معطل منذ شهر مايو 2022م بعطل فني بمخرج الشاحن وتم تغيير السوكت، مشدداً على أنه دائماً حماية المستهلك تعمل من أجلك المستهلك، حيث باشر تحقيق الشكاوي عادل عامر مسئول الجهاز بالمديرية.