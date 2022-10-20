جامعة السادات تطلق قافلة بيطرية وزراعية مجانية لقرية إبنهس ضمن "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

نظمت اليوم الخميس الموافق 20 أكتوبر الجارى الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، بالتعاون مع كلية الطب البيطرى قافلة بيطرية وزراعية بقرية إبنهس مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حيث تم فحص 520 رأسا من الماشية ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواجن.

ضمت القافلة عددًا من أعضاء هيئة تدريس من كلية الطب البيطرى بالجامعة المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة والتناسليات وأمراض الدواجن، والذين قاموا بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي تتطلب التدخل الجراحى، وقد شارك بالقافلة عدد من طلاب الكلية للتدريب العملى مع أصحاب الحالات وجاء تصنيف الحالات كالتالى «13 حالات جراحة – 63 حالة ولادة وتناسل – 244 حالة باطنه ومعدية - 200 حالة دواجن وطيور» كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع الحالات.

تأتى هذه المبادرة تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة " تحت رعاية الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة والدكتور علاء الدين حسين عميد كلية الطب البيطرى وإشراف الدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئية بالجامعة.

كما تم إلقاء محاضرات إرشاد زراعى للمزارعين ألقاها الدكتور محمد الدناصورى مدير عام المزارع بالجامعة تحدث فيها عن محصول القمح وأهمية زراعته لتقليل الفجوة الغذائية والقى بعض التوصيات بخصوص كيفية الحفاظ على المحصول من التلف ومنها إضافة الأسمدة البلدية بمعدل ٢٠ م سماد بلدى مع إضافة ٢٥٠ ك سوبر فوسفات عند خدمة الأرض للزراعه وكذلك زراعة الأصناف الموصى بها من قبل الوزارة . كما تم تفقد حقول البنجر وإرشاد المزارعين حول إضافة البروموسال وهو طارد للملوحة حيث تلاحظ ظهور أملاح على سطح التربة ووصى الدناصورى بضرورة الرش بالمبيدات الحشرية حيث تلاحظ إصابة أوراق النبات بالدودة القابضة وصانعات الانفاق وجاء عدد المستفيدين من محاضرات الإرشاد الزراعى 160 مزارعا، وبذلك يكون إجمالى المستفيدين من القافلة 680 مستفيدا .