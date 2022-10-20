تعرف على المجموعات التفاوضية فى قمة التغيرات المناخية

كتبت منال العيسوي

تشهد جلسات مؤتمر المناخ التى ستبدأ بعد أقل من أسبوعين فى مدينة شرم الشيخ، حالة مختلفة من المفاوضات، بين عدد من مجموعات التفاوض، بعضها يجمعهم مصلحة واحدة، وأخرى هناك تعارض بينهم، فيما تبقى بعض المجموعات المتضررة بشكل واضح، وتلعب المفاوضات دورا كبيرا فى خروج الخطوات الفعلية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنظمة للتعامل مع التغيرات المناخية.

وتنحصر مجموعة المفاوضات فيما يلى....

G77&China مجموعة الـ 77 والصين تضم 134 من الدول النامية.

• AGN المجموعة الأفريقية 54 دولة

• Arab States المجموعة العربية مكونة من 22 دولة عربية

LDCs مجموعة الدول الأقل بعد 46 دولة مصنفة على أنها "أهل البلدان نمواً" وفقا لمعايير الأمم المتحدة

• SIDS مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية 40 عضوا

• Like Minded البلدان النامية متشابهة التفكير حوالي 25 عضوا -

• EU الاتحاد الأوروبي 27 عضوا

• EIG مجموعة السلامة البينية (المكسيك ، ليختنشتاين ، موناكو ، جمهورية كوريا ، سويسرا، جورجيا)

• Umbrella Group مجموعة المظلة عبارة عن انتلاف من الأطراف تم تشكيله بعد اعتماد بروتوكول كيوتو وتتكون المجموعة من استراليا وكندا وأيسلندا وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والترويج وأوكرانيا والولايات المتحدة.