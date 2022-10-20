اليوم السابع
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"تربية طفولة" ببنى سويف تنظم أسبوعا لخدمة العامة للمحافظة على البيئة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:49 م
"تربية طفولة" ببنى سويف تنظم أسبوعا لخدمة العامة للمحافظة على البيئة الطلاب والعمل داخل المبادرة
بنى سويف - هانى فتحى

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نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف أسبوع خدمة عامة، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في إطار خطة الأنشطة الطلابية بالمحافظة على البيئة وتنظيف وتجميل الكلية.

 

وأشاد الدكتور منصور بهذه المبادرة من الطالبات، موجهاً بضرورة تشجيعهم للقيام بمثل بهذه المبادرات والمشاركة في الأنشطة الطلابية والفعاليات التي تنظمها الجامعة والتي تساهم في بناء شخصيتهم، وحثهم على الالتزام بالقوانين والتقاليد الجامعية، مؤكدا أن الجامعة تعمل على تأهيلهم لسوق العمل.

 

وأكد أن الجامعة لا تدخر جهداً فى دعم الأنشطة الطلابية لما لها من اسهامات عديدة في استثمار طاقات وإمكانات الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب خبرات ومهارات جديدة ورفع المستوى البدني والفكري للشباب.


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