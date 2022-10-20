تربية رياضية بنين حلوان تنظم مؤتمرا دوليا حول التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة

تنظم كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان المؤتمر الدولى السابع عشر بعنوان متجهات التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة بالوطن العربى (التشريعات التحديات التطبيقات)، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عماد العزباوى رئيس المؤتمر وقائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية للبنين، الدكتور وليد عبد الرازق نائب رئيس المؤتمر قائم بتسيير أعمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد اللطيف صبحى مقرر المؤتمر أستاذ الإدارة الرياضية

ويهدف المؤتمر إلى الوصول إلى رؤية واقعية حول دور التقدم التكنولوجى فى حل إشكاليات المجال الرياضى بالوطن العربى، الربط بين البرامج العلمية بكليات التربية الرياضية ومتطلبات سوق العمل فى ظل التقدم التكنولوجى المتسارع، واقتراح ضوابط قانونية للمساهمة فى تطوير والنهوض بالرياضة بالوطن العربى فى ظل التقدم التكنولوجى المتسارع.

ويتناول المؤتمر العديد من المحاور وتتمثل فى واقع التشريعات الرياضية فى ظل التقدم التكنولوجى المتسارع، حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة بين التشريع والتطبيق، استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى مجال الإدارة الرياضية، الصلابة العقلية من المزاج والذكاء الانفعالى.

كما يناقش المؤتمر لوائح الاتحادات الرياضية الدولية وتطوير أداء الرياضى، الرياضة والمناخ، بجانب ممارسة الرياضة حق للجميع بين النص الدستورى (وقانون الرياضة رؤى وفلسفة المجتمع)، المسئولية القانونية والمدنية فى مجال الإصابات الرياضية.

وينعقد المؤتمر خلال الفترة من 23-25 ديسمبر بقاعة المؤتمرات بجامعة الدول العربية.