اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تدريبات عملية لطلاب المدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات.. صور

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:57 ص
تدريبات عملية لطلاب المدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات.. صور تدريب الطلاب على منهجية الجدارات
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى طلاب بعض المدارس تدريبات عملية داخل المدارس الفنية الفندقية، والصناعية، حرصا على إكساب الطلاب المهارات المطلوبة بالمدارس الفنية، بشكل عام والمدارس التى تطبق منهجية الجدارات المهنية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه من ضمن البرامج الفنية الفنية باريستا أحد برامج التعليم الفندقى المطورة وفق منهجية الجدارات حيث يعمل خريج هذا البرنامج فى اعداد وتصنيع المشروبات الساخنة والباردة الغير كحولية بالفنادق والمطاعم والمؤسسات التى تقدم الخدمة والمهارات الفنية المطلوبة فى هذا الخريج معرفة كيفية استخدام أدوات ومعدات إعداد المشروبات وخدمة العملاء وإعداد وتحضير وتجهيز وتقديم جميع المشروبات الباردة والكوكتيلات غير الكحولية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن الاستفسار حول إمكانية تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارت للعام الدراسى الحالى 2022/2023، موضحة أنه لا مانع من ذلك مع اتباع اللوائح والضوابط والقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.

 


التربية والتعليم

منهجية الجدارات

تدريب الطلاب على منهجية الجدارات

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة

الكلام فى التريند على إيه؟.. محمد صلاح يقترب من صدارة هدافى ليفربول عبر التاريخ فى البريميرليج.. وهذه تفاصيل خطة وزارة التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية.. وبنزيما يواصل تصدره بعد فوزه بالكرة الذهبية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:30 م

اعرف تفاصيل خطة وزارة التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية ونقص المعلمين

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:00 ص

محافظ الجيزة يكرم أسر الشهداء خلال احتفالات التربية والتعليم بذكرى نصر أكتوبر.. صور

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:58 م

وزير التربية والتعليم: سنطرح رخصة مزاولة مهنة المعلم لتحقيق الانضباط

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:56 م

فى اجتماع ضم وزير التربية والتعليم ومسئولى المدارس الفنية والحرفية.. رئيس الوزراء يستعرض خطة النهوض بالتعليم الفنى والحرفى والتوسع فيه.. رضا حجازي: إشراك ممثلى سوق العمل فى مراجعة المناهج

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة