تأمين الغربية: افتتاح عيادات فى الفترات المسائية لخدمة المرضى

الغربية عادل ضرة

أعلن فرع التأمين الصحى بالغربية برئاسة الدكتور سيد جلال في بيان له، عن تشغيل عيادات مسائية من الساعة 4م حتي 8م بعيادات علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وصحة تاني بطنطا كمرحلة أولي ومن المقرر تعميم التجربة تباعا في عيادات بن سينا بالمحلة وسمنود الشاملة.

وأشار إلى أن محاور الخطة تشمل التوسع في إدخال عيادات واستحداث خدمات والإرتقاء بمستويات الرعاية الصحية المقدمة لجمهور المواطنين، مضيفا: يهدف العمل بالعيادات المسائية القضاء علي ظاهرة التكدس والزحام بالعيادات، وتقديم خدمات للمواطنين بعد انتهاء فترات العمل تيسيرا عليهم، مبينا أن الفترات المسائية تشمل تخصصات الباطنة والقلب والمسالك والرمد وخدمة الممارس بعيادة علي بن أبي طالب، بالإضافة إلى تخصصات الأطفال، أمراض الدم،الغدد الصماء، التغذية العلاجية بعيادة صحة مدرسية تاني, وتخصصات القلب والصدر والممارس والعظام والباطنة بعيادة خالد بن الوليد كمرحلة أولية.

وأوضح أن الفرع يتبنى خطط لتطوير العمل بالعيادات الخارجية وتشغيل عيادات مسائية وفقا لرؤية متطورة تستهدف إدخال الحجز الإلكتروني في جميع العيادات التابعة للفرع من خلال الحجز التليفوني، الباركود،الواتساب،الموبايل أبليكيشن، موقع الفرع.