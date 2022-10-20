"بندقية وسنجة وقتيل".. مقتل شخص وإصابة آخرين فى مشاجرة بحلوان

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

اعترف متهمون بالتشاجر ببندقية وسنجة وأسلحة أخرى بسبب الخلاف على بيع منزل في حلوان، مما تسبب في مقتل شخص وإصابة آخرين، وضبط المتهمين.

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع مشاجرة ووجود مصابين ومتوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما طرف أول (5 أشخاص، أحدهم متوفى إثر إصابته بطلق خرطوش، وإصابة ثلاثة منهم بجروح متفرقة)، طرف ثان (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وإصابة أحدهم بجروح متفرقة بالجسم)، بسبب وجود خلافات حول بيع وشراء منزل.

نتج عن ذلك حدوث مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بإلقاء الحجارة وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى كان بحوزته تجاه الطرف الأول مُحدثين الإصابات المشار إليها، والتى أودت بحياة أحد أفراد الطرف الأول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وتم بإرشاد إثنين من الطرف الثانى ضبط (بندقية خرطوش وعدد من الطلقــات لذات العيار "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- سلاح أبيض "سنجة") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.