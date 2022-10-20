بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى

كتبت هند مختار

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة الاستعدادات النهائية للمؤتمر الاقتصادى واستعدادات مؤتمر المناخ.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم الخميس المرحلة الأولى لمشروع كايرو بايك .

وتشمل قيمة التعريفة للمواطنين بالمشروع جنيه واحد في الساعة وبحد أقصى 8 جنيهات في اليوم، وتبلغ قيمة الساعة لطلاب الثانوي والجامعة 70 قرشا للساعة وبحد أقصى 8 جنيهات في اليوم، وسعر الاشتراك سيكون 600 جنيه سنويًا، وسيتم تخفيضه لـ 400 جنيهه لطلاب الثانوى والجامعة.

المشروع سيتم تنفيذه بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك ويتضمن 500 دراجة يتم تتبعها بالـGPS موزعين على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات المراقبة في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام.

ونظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة في مكان (ب) وهو نظام ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية .