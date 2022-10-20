انطلاق قافلة للكشف المبكر على ذوى الهمم بالدقهلية ضمن مبادرة "معاك من بدرى"

الدقهلية - فريق المحافظات

أطلقت لجنة رعاية ذوى الهمم والإرشاد الأسرى بجامعة المنصورة، القافلة الثالثة لمبادرة "معاك من بدرى" للكشف على ذوى الهمم والتشخيص المبكر للإعاقة، وتقديم الدعم النفسي والإرشاد الأسرى لذويهم بقرى مدينة السنبلاوين.

وجاءت المبادرة برعاية الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور محمود المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، والتنسيق مع مبادرة حياة كريمة بحضور دكتورة إيمان أبوالفضل منسق مبادرة حياة كريمة في الدقهلية.

وشملت القافلة الجانب التشخيصي بمشاركة أعضاء هيئة تدريس من كلية الطب جامعة المنصورة، في التخصصات المختلفة "رمد، تخاطب، سمعيات، أطفال، روماتيزم وتاهيل"، وبالتعاون مع فريق من أخصائي التربية الخاصة أعضاء اللجنة.

وأسفرت جهود المبادرة عن توقيع الكشف الطبي على 141 شخص، وتحويل 29 حالة لاستكمال العلاج بالجامعه، طبقا لبروتوكول التعاون، بجانب تقديم التأهيل النفسي للأطفال، بجانب عقد ندوة توعوية لأسر الأطفال، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من كلية التربية والتمريض في التخصصات المختلفة، تناولت التعريف باللجنة، وأهدافها، والخدمات التي تقدمها لذوي الهمم، والتعريف بأنواع الإعاقات والمؤشرات والدلائل الأولية الداله عليها، حيث شارك في الندوة 30 أسرة من أسر ذوي الهمم، وتم مناقشتهم والإستماع الي شكواهم وعمل حصر لإحتياجاتهم وتحديد الأولويات لهم في الفترة القادمة.