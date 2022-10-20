امطار خفيفة على مدنية طور سيناء بجنوب سيناء.. صور

جنوب سيناء فايزة مرسال

شهدت محافظة جنوب سيناء هطول أمطار خفيفة على مدنية طور سيناء ظهر اليوم الخميس وسط سحب وغيوم وانخفاض في درجات الحرارة وفرح عامره بين المواطنين بهطول الأمطار.



واعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مدن المحافظة استعدادا لموسم السيول واتخاذ كافه اجراءات الحيطة والحذر تجاه التغييرات المناخية المحتملة في هذه الفترة من العام من تعرض المحافظة إلى سقوط إمطار قد تؤدى إلى حدوث سيول بالاضافه إلى تنفيذ خطه المحافظة في حصاد مياه السيول واستغلالها في التنمية والتقليل بقدر الإمكان من آثار هذا السيول على المرافق العامة والبنية التحتية للمحافظة.



واصدر المحافظ توجيهاته بتحديد الواجبات والمهام للمديريات ورؤساء المدن والتي شملت تنفيذ خطة متابعة لتطهير المخرات حتى لا يكون هناك عائق وقت حدوث السيول.



ربط غرفة عمليات وإدارة الأزمات بكل مدينة مرتبطة بحواسب آلية وأجهزة اتصال حديثة مع غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعه الموقف بجميع مدن المحافظة.



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