اليوم.. الحكم على 4 متهمين بقتل مواطن فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حكمها على 4 متهمين بقتل شاب بمدينة نصر، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر وائل فراج.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهمة قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية "مسدسات"، وسلاحًا أبيض "سكين"، وقصدوا المكان الذي أيقنوا تواجده به وما أن ظفروا به حتى قام الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه آنف البيان.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم الثاني أعمل سلاحه الأبيض بعنق المجني عليه حال تواجد المتهمان الثالث والرابع معهما على مسرح الجريمة يشدان من أزرهما فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.