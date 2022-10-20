اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المستشار الألمانى: "تكتيك الأرض المحروقة" الروسى يعزز الدعم لأوكرانيا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:09 ص
المستشار الألمانى: "تكتيك الأرض المحروقة" الروسى يعزز الدعم لأوكرانيا المستشار الألمانى أولاف شولتز
وكالات

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قال المستشار الألماني أولاف شولتز أمام مجلس النواب الخميس، إن "تكتيك الأرض المحروقة" الروسي "يعزّز عزم ومثابرة وأوكرانيا وشركائها".

وحسب موقع الشرق، أضاف المستشار الألماني في حديثه أمام النواب قبل بدء قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الإرهاب الذي تمارسه روسيا بالقنابل والصواريخ هو عمل يائس".

وأشار إلى أن "الحاجات المالية" لكييف "تمت تغطيتها" حتى نهاية العام.

وعن مسألة الغاز قال شولتز: "لا يمكن أن تعمل آلية وضع سقف لأسعار الغاز المقترحة في الاتحاد الأوروبي إلا مع شركاء من خارج الكتلة".

 

 


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