المستشار الألمانى: "تكتيك الأرض المحروقة" الروسى يعزز الدعم لأوكرانيا

وكالات

قال المستشار الألماني أولاف شولتز أمام مجلس النواب الخميس، إن "تكتيك الأرض المحروقة" الروسي "يعزّز عزم ومثابرة وأوكرانيا وشركائها".

وحسب موقع الشرق، أضاف المستشار الألماني في حديثه أمام النواب قبل بدء قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الإرهاب الذي تمارسه روسيا بالقنابل والصواريخ هو عمل يائس".

وأشار إلى أن "الحاجات المالية" لكييف "تمت تغطيتها" حتى نهاية العام.

وعن مسألة الغاز قال شولتز: "لا يمكن أن تعمل آلية وضع سقف لأسعار الغاز المقترحة في الاتحاد الأوروبي إلا مع شركاء من خارج الكتلة".